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Експорт українського м’яса з початку року впав на понад 12%

Експорт українського м’яса з початку року впав на понад 12%

Київ • УНН

 • 14182 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. За І півріччя 2020 року Україна експортувала м’ясної продукції на 12,2% менше, ніж у відповідний період минулого року. Це найнижчий показник за минулі 5 років. Про це повідомляє УНН, посилаючись на дані Інституту аграрної економіки.

"У І півріччі 2020 року експорт продукції м’ясної групи зменшився проти січня-червня 2019 року на 12,2% – до 319 млн доларів США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це перший негативний результат за останні 5 років. Запровадження карантинних заходів, пов’язаних з пандемією коронавірусу COVID-19, негативно вплинуло на експорт цього виду агропродукції.

"За шість місяців 2020 року найбільше продукції м’ясної групи (15,0 %) закупила Саудівська Аравія, яка очолює рейтинг імпортерів вітчизняного м’яса.

Значно менші закупки здійснюють Нідерланди (14,2%), ОАЕ (11,1%), Білорусь (6,3%), Азербайджан (5,8%), Ірак (4,6%) та Казахстан (4,5%). Сукупно ці країни акумулюють близько 62% експорту вітчизняної м’ясопродукції у грошовому виразі", - додали у повідомленні.

Нагадаємо, експорт м'яса птиці з початку року приніс Україні 223,5 млн доларів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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