Экспорт украинского мяса с начала года упал на более чем 12%
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. За I полугодие 2020 года Украина экспортировала мясной продукции на 12,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Это самый низкий показатель за прошедшие 5 лет. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на данные Института аграрной экономики.
"В первом полугодии 2020 года экспорт продукции мясной группы уменьшился по сравнению с январем-июнем 2019 года на 12,2% - до 319 млн долларов США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это первый отрицательный результат за последние 5 лет. Введение карантинных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, негативно повлияло на экспорт этого вида агропродукции.
"За шесть месяцев 2020 года больше всего продукции мясной группы (15,0%) закупила Саудовская Аравия, возглавляющая рейтинг импортеров отечественного мяса.
Значительно меньше закупки осуществляют Нидерланды (14,2%), ОАЭ (11,1%), Беларусь (6,3%), Азербайджан (5,8%), Ирак (4,6%) и Казахстан (4,5%). Совокупно эти страны аккумулируют около 62% экспорта отечественной мясопродукции в денежном выражении", - добавили в сообщении.
Напомним, экспорт мяса птицы с начала года принес Украине 223,5 млн долларов.