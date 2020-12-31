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Експерт пояснив, чому Суркісам може "світити" підозра у справі "Приватбанку"

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Провадження НАБУ стосовно махінацій з грошима “Приватбанку” перебуває на завершальній стадії досудового розслідування, а підозри виписані фігурантам справи — вже на погодженні в Офісі генпрокурора. Експерти прогнозують, що серед підозрюваних мають бути і представники родини Суркісів, через афільовані офшори яких з банку теж ймовірно виводилися мільйони доларів. Про це у коментарі УНН зазначив економіст Андрій Новак.

Експерт пояснив, чому Суркісам може "світити" підозра у справі "Приватбанку"

“Оцінку складно давати, але судячи з інформації, то є підозри на не зовсім чисті фінансові операції. Напевно, вони (Суркіси, — ред.) причетні до нечистих фінансових операцій в цій справі”, — сказав він.

Новак додав, що підозри на фінансові махінації Суркісів є не лише в контексті “Привату”, але й “Динамо”.

“Як мінімум, є інформація навіть по їхньому такому публічному бізнесу як футбольний клуб „Динамо“. Що навіть в ньому в офіційній бухгалтерії закладаються смішні зарплати футболістів, хоча всі знають, що вони на 100 порядків вищі. В принципі це якщо об’єктивно говорити, то, нажаль, футбольний клуб використовується як прикриття фінансових махінацій. Використання спорту як ширма під різні незаконні операції”, — пояснив він.

Як відомо, схеми виведення коштів з “ПриватБанку” на рахунки офшорних компаній розслідували американські аудитори Kroll.

Частина їх звіту була опублікована у ЗМІ і стосувалася вона шести офшорних компаній, афільованих з родиною Суркісів.

Аудитори вважають, що через ці 6 структур з банку — через схеми кредитів і депозитів — було виведено близько 150 млн дол.

Зауважимо, що схеми походження коштів на офшорах Суркісів в цілому й досі залишаються нерозслідуваними. Натомість згадані шість офшорів родини олігархів нині через суди намагаються змусити “Приват” виплати їм 350 млн дол.

Нагадаємо, генпрокурор Ірина Венедіктова нещодавно увійшла у групу прокурорів в справі “Привату”. І згодом вона повідомила, що розслідування провадження почало “рухатися у потрібному руслі”.

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