Венедіктова про "справу ПриватБанку": "всі процесуальні рішення прийняті"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова спростувала закиди щодо нібито блокування підписання підозр у справі "Привату" і додала, що зараз це розслідування почало рухатися "у правильному руслі". Про це вона повідомила на власній сторінці у Facebook, передає УНН.
Так, за її словами, "джерело", що інформувало журналістів про нібито блокування підписання підозр у так званій "справі Приватбанку", - "або маніпулятор, або брехун".
"Я не вправі відкривати таємницю слідства, але в загальних рисах можу заспокоїти суспільство: всі необхідні кроки зроблені, процесуальні рішення прийняті, справа почала рухатись у потрібному руслі. Якщо ці зашифровані джерела інформації і надалі продовжать займатись продажем повітря, я знайду можливість, у тому числі і процесуальну, пояснити більш дохідливо причини, через які справи розслідувались з деяким запізненням", - наголосила Венедіктова.
Як відомо, 14 грудня генпрокурор увійшла до складу груп прокурорів у справах "Привату".
Нагадаємо, у ЄС констатували кволі темпи розслідування схем виведення коштів з ПриватБанку. НАБУ й досі не завершило досудового етапу слідства та не оголосило жодної підозри.
Разом з тим, ЄС відзначив прийняте Верховним судом рішення "на користь банку і української держави" про підтвердження законності процедури bail-in (щодо спору із родиною Суркісів).
Як писав УНН, раніше у ЗМІ оприлюднили частину аудиторського звіту Kroll, у якому йшлося про схему виведення з ПриватБанку 150 млн доларів через 6 офшорних компаній сім’ї українських олігархів Суркісів.
Йдеться про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, які сьогодні в українських судах все ще намагаються відсудити у держави Україна 350 млн доларів.
Попри звіт ЄС, звіт Kroll, "є дуже негативна тенденція, коли представники судової гілки влади фактично діють проти інтересів держави, звісно, прикриваючись правосуддям", кажуть експерти й політики, коментуючи затягування розслідування справ "Привату".