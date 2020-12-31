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Эксперт объяснил, почему Суркисам может "светить" подозрение по делу "Приватбанка"

Киев • УНН

 • 12930 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Производство НАБУ относительно махинаций с деньгами “Приватбанка” находится на завершающей стадии досудебного расследования, а подозрения выписанные фигурантам дела — уже на согласовании в Офисе генпрокурора. Эксперты прогнозируют, что среди подозреваемых должны быть и представители семьи Суркисов, через аффилированные оффшоры которых из банка тоже вероятно выводились миллионы долларов. Об этом в комментарии УНН отметил экономист Андрей Новак.

Эксперт объяснил, почему Суркисам может "светить" подозрение по делу "Приватбанка"

“Оценку сложно давать, но судя по информации, то есть подозрения на не совсем чистые финансовые операции. Наверное, они (Суркисы, — ред.) причастны к нечистым финансовым операциям в этом деле”, — сказал он.

Новак добавил, что подозрения на финансовые махинации Суркисов есть не только в контексте “Привата”, но и “Динамо”.

“Как минимум, есть информация даже по их такому публичному бизнесу как футбольный клуб „Динамо“. Что даже в нем в официальной бухгалтерии закладываются смешные зарплаты футболистов, хотя все знают, что они на 100 порядков выше. В принципе это если объективно говорить, то, к сожалению, футбольный клуб используется как прикрытие финансовых махинаций. Использование спорта как ширма под различные незаконные операции”, — пояснил он.

Как известно, схемы вывода средств из “ПриватБанка” на счета оффшорных компаний расследовали американские аудиторы Kroll.

Часть их отчета была опубликована в СМИ и касалась она шести оффшорных компаний, аффилированных с семьей Суркисов.

Аудиторы считают, что через эти 6 структур из банка — через схемы кредитов и депозитов — было выведено около 150 млн долл.

Заметим, что схемы происхождения средств на оффшорах Суркисов в целом до сих пор остаются нерасследованными. Зато упомянутые шесть оффшоров семьи олигархов сейчас через суды пытаются заставить “Приват” выплаты им 350 млн долл.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова недавно вошла в группу прокуроров в деле “Привата”. И впоследствии она сообщила, что расследование производства начало “двигаться в нужном русле”.

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