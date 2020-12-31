Эксперт объяснил, почему Суркисам может "светить" подозрение по делу "Приватбанка"

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Производство НАБУ относительно махинаций с деньгами “Приватбанка” находится на завершающей стадии досудебного расследования, а подозрения выписанные фигурантам дела — уже на согласовании в Офисе генпрокурора. Эксперты прогнозируют, что среди подозреваемых должны быть и представители семьи Суркисов, через аффилированные оффшоры которых из банка тоже вероятно выводились миллионы долларов. Об этом в комментарии УНН отметил экономист Андрей Новак.