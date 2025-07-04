Покривав знущання над солдатами: до суду скеровано справу стосовно екскомандира 211 понтонно-мостової бригади

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно екскомандира 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України Олега Побережнюка, якого обвинувачують у бездіяльності військової влади, вчиненій в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає УНН.

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Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно екскомандира 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України. Його обвинувачують у бездіяльності військової влади, вчиненій в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 4 ст. 426 КК України) - повідомили в прокуратурі.

Розслідуванням встановлено, що екскомандир не реагував на факти нелюдського поводження та катування підлеглих йому військовослужбовців. Знаючи, що підлеглий йому командир взводу з лютого по липень 2024 року перевищував свої повноваження та знущався над підпорядкованими солдатами, обвинувачений не ініціював питання про притягнення офіцера до відповідальності. Наразі він перебуває під вартою.

Доповнення

Військовослужбовці 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ розповіли ЗМІ про знущання з бійців, вимагання грошей та кумівство.Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що відправив листи на Генеральний штаб ЗСУ та Військову службу правопорядку у ЗСУ для перевірки інформації та проведення службового розслідування з метою подальшого реагування.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ініціював перевірку 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ через повідомлення про знущання над солдатами. На час перевірки командира військової частини відсторонили.

Згодом за фактами протиправних дій командирів 211-ї понтонно-мостової бригади розпочато кримінальне провадження, командиру згаданої бригади було повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем.

Слідство встановило, що восени 2023 року він залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині замість їхньої служби в зонах бойових дій. За документами військові перебували на передовій і отримали зарплату та бойові виплати на загальну суму майже мільйон гривень.

Будинок зводять на Хмельниччині на території Слобідсько-Кульчієвецької громади. Кореспонденти ЗМІ були там, говорили з головою громади. Він сказав, що не знає про ситуацію із залученням військових до будівництва. А будинок будують для матері комбрига.

Слідчі, каже голова, щодо цього питання його не опитували.В грудні минулого року Тернопільський міськрайонний суд відправив під варту з можливістю внесення 908 400 грн застави командира військової частини 211-ї понтонно-мостової бригади Олега Побережнюка, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем.