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Покрывал издевательства над солдатами: в суд направлено дело в отношении экс-командира 211 понтонно-мостовой бригады

Киев • УНН

 • 673 просмотра

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении экс-командира 211 понтонно-мостовой бригады Олега Побережнюка. Его обвиняют в бездействии военной власти, поскольку он не реагировал на факты бесчеловечного обращения и пыток подчиненных военнослужащих.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении экс-командира 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины Олега Побережнюка, которого обвиняют в бездействии военной власти, совершенном в условиях военного положения или в боевой обстановке.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает УНН.

Детали

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении экс-командира 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины. Его обвиняют в бездействии военной власти, совершенном в условиях военного положения или в боевой обстановке (ч. 4 ст. 426 УК Украины)

- сообщили в прокуратуре.

Расследованием установлено, что экс-командир не реагировал на факты бесчеловечного обращения и пыток подчиненных ему военнослужащих. Зная, что подчиненный ему командир взвода с февраля по июль 2024 года превышал свои полномочия и издевался над подчиненными солдатами, обвиняемый не инициировал вопрос о привлечении офицера к ответственности. Сейчас он находится под стражей.

Дополнение

Военнослужащие 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ рассказали СМИ об издевательствах над бойцами, вымогательстве денег и кумовстве. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что отправил письма в Генеральный штаб ВСУ и Военную службу правопорядка в ВСУ для проверки информации и проведения служебного расследования с целью дальнейшего реагирования.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский инициировал проверку 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ из-за сообщений об издевательствах над солдатами. На время проверки командира воинской части отстранили.

Впоследствии по фактам противоправных действий командиров 211-й понтонно-мостовой бригады начато уголовное производство, командиру упомянутой бригады было сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

Следствие установило, что осенью 2023 года он привлек четырех подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области вместо их службы в зонах боевых действий. По документам военные находились на передовой и получили зарплату и боевые выплаты на общую сумму почти миллион гривен.

Дом возводят в Хмельницкой области на территории Слободско-Кульчиевецкой общины. Корреспонденты СМИ были там, говорили с главой общины. Он сказал, что не знает о ситуации с привлечением военных к строительству. А дом строят для матери комбрига.

Следователи, говорит глава, по этому вопросу его не опрашивали. В декабре прошлого года Тернопольский горрайонный суд отправил под стражу с возможностью внесения 908 400 грн залога командира воинской части 211-й понтонно-мостовой бригады Олега Побережнюка, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением. 

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
Хмельницкая область
Верховная Рада
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Тернополь
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