Ексфорвард "Динамо" забив переможний гол в поєдинку іноземного чемпіонату

У поєдинку 19-го туру чемпіонату Бельгії з футболу “Антверпен” вдома обіграв “Шарлеруа” з рахунком 2:1. Африканець на 78-й хвилині забив свій м’яч і став героєм баталії, подарувавши три очки команді “Антверпен”.

В турнірній таблиці клуб Мбокані з 31 пунктом обіймає 5-те місце і лише на 4 очки відстає від другої сходинки.

Додамо, у цьому сезоні Мбокані забив 8 голів при 2 асистах в 19 матчах. Мбокані захищав кольори київського “Динамо” з 2013 по 2018 роки (54 матчі, 25 голів).