Экс-форвард "Динамо" забил победный гол в поединке иностранного чемпионата

В поединке 19-го тура чемпионата Бельгии по футболу “Антверпен” дома обыграл “Шарлеруа” со счетом 2:1. Африканец на 78-й минуте забил свой мяч и стал героем баталии, подарив три очка команде “Антверпен”.

В турнирной таблице клуб Мбокани с 31 пунктом занимает 5-е место и всего на 4 очка отстает от второго места.

Добавим, в этом сезоне Мбокани забил 8 голов при 2 ассист в 19 матчах. Мбокани защищал цвета киевского “Динамо” с 2013 по 2018 годы (54 матча, 25 голов).