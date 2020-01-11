Джонсон: потрібне прозоре міжнародне розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані

"Зараз нам потрібне всебічне, прозоре та незалежне міжнародне розслідування та репатріація загиблих. Великобританія буде тісно співпрацювати з Канадою, Україною та іншими нашими міжнародними партнерами, постраждалими від цієї аварії, щоб забезпечити це. Ця трагічна аварія лише підсилює важливість деескалації напруженості в регіоні. Всі ми дуже чітко бачимо, що подальший конфлікт призведе лише до більших втрат та трагедій. Важливо, щоб зараз усі лідери йшли дипломатичним шляхом", - йдеться у заяві Джонсона.

Він також зазначив, що уряд зробить все можливе, щоб підтримати сім’ї чотирьох британських громадян, які знаходились на борту літака.

Також повідомляється, що уряд Великобританії вважає важливим кроком для Ірану, визнання своєї провини в авіакатастрофі.

"Визнання Ірану, що літак "Міжнародних авіаліній України" був збитий помилково їхніми збройними силами, є важливим першим кроком", - зазначено у заяві прем’єра.

Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії неподалік від столиці Ірану міста Тегеран, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану та Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі загинули.

У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий військової ракетою.

Нагадаємо, раніше Іран заперечував, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.

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Іран запросив представників компанії Boeing взяти участь в розслідуванні причин аварії під Тегераном пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України".

Раніше офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві звернувся до Канади і низки інших країн з проханням поділитися даними про катастрофу літака МАУ.

"Ми звертаємося до прем'єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані", - сказав Мусаві.

Варто зазначити, що ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).

Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.

Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.

Також, у компанії "Міжнародні авіалінії України" не сумнівалися в тому, що провини екіпажу літака, що зазнав катастрофи в Ірані, немає.