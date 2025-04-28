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Дитяча письменниця Леся Воронина на презентації книги назвала 12-річного хлопчика з аутизмом "істотою, яка привертає до себе увагу"

Київ • УНН

 • 1086 перегляди

Дитяча письменниця Леся Воронина на книжковому фестивалі назвала 12-річного хлопчика з аутизмом "істотою, яка привертає до себе увагу", згодом вибачившись за свої слова.

Дитяча письменниця Леся Воронина на презентації книги назвала 12-річного хлопчика з аутизмом "істотою, яка привертає до себе увагу"

Під час фестивалю книжкова "Країна, який проходив у Києві, на презентації дитячої книги "Арсен", авторства Ірен Роздобудько, інша дитяча письменниця Леся Воронина звернулась до 12-річного хлопчика з аутизмом, який, на її думку, заважав автору спілкуватися з іншими учасниками зустрічі, назвавши його "істотою, яка привертає до себе увагу". Згодом вона вибачилась і пояснила, що не знала про захворювання дитини. Про це повідомила директорка школи "Скарб" Оксана Андреєва у своєму Instagram пише УНН.

Деталі

Школярі з приватної християнської школи "Скарб" завітали на книжковий захід. Леся Воронина, яка представляла свою повість "Таємне Товариство Боягузів або Засіб від переляку № 9" висловилась у бік одного з учнів 6 класу, який був присутній у залі, сказавши: "Ця істота привертає до себе увагу".

Директорка навчального закладу відреагувала на цей інцидент дописом у своїх соцмережах, заявивши, що жодна дитина не повинна чути таких слів у свій бік.

Хлопчик, який має особливості розвитку. Хлопчик, який прийшов, щоб ставити запитання, слухати авторів, бути частиною події. Як керівниця школи, я не можу промовчати. Я не можу залишити це без реакції. Бо вірю: жодна дитина ніколи й ніде - не повинна чути таких слів у свій бік. І особливо - на презентації дитячих книжок. Це неприпустимо

- написала Оксана Андреєва.

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Мати хлопчика також прокоментувала інцидент, додавши, що однокласники підтримали її сина, які має особливість у вигляді аутизму і назвала таку поведінку авторки неприпустимою.

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"Вчора мій син разом з класом поїхали на презентацію дитячої книги, щоб мати можливість поспілкуватися з автором та придбати нові книги для читання. На заході разом з ними була присутня авторка дитячих книжок Леся Воронина. На жаль, у залі пролунала її репліка: "істота, яка привертає до себе увагу". Однокласники не залишили це поза увагою – підтримали Тимофія, висловили, що такі слова є образливими й неприпустимими. Класний керівник спробувала згладили ситуацію, намагавшись пояснити, що він дитина з аутизмом і є особливості спілкування. На що Леся Вороніна відповіла, що це і так зрозуміло. Школа намагалась зв’язатися з авторкою через соцмережі, але вона як і під час зустрічі обрала проігнорувати", - написала Вікторія Кравченко.

Вона також додала, що її син має задатки генія та ще у 9-річному віці міг в умі перемножати три- та чотиризначні цифри, грати на фортепіано, підбираючи ноти на слух та може швидко абсолютно точно назвати дату будь-якої події у своєму житті.

Також Вікторія наголосила, що її 12-річна дитина отримала диплом рекордсмена, ставши частиною становлення рекорду разом з Body and brain в книзі Рекордів Гіннесу України.

Я не розумію, чому в сучасному світі доросла людина вважає нормою поведінку булінгу. Який приклад подає Леся Воронина для нового покоління, яке є, до речі, більш людяними та уважними до оточуючих. Люди з аутизмом такі ж люди, просто трішки інші, з абсолютною добротою

- додала мати хлопця.

Пізніше авторка дитячих книжок Леся Воронина зробила допис у Facebook, в якому назвала інцидент "прикрою ситуацією" та пояснила, що не знала про захворювання хлопчика.

"Я не знала, що хлопчик аутист! На Книжковій країні, під час презентації книжки Ірен Роздобудько "Арсен" я потрапила у дуже  прикру ситуацію, яку маю пояснити. Почувши, що якийсь хлопчик активно реагує на виступ авторки, заважаючи їй спілкуватися з іншими учасниками зустрічі, я зробила йому різке зауваження, пояснюючи, що в такий спосіб він намагається привернути до себе увагу і принизити людину, яка виступає. На жаль, я не знала, що на цій зустрічі присутні кілька дітей з особливими потребами. Нас про це не попередили", - написала вона.

Авторка додала, що шкодує, що одразу після зустрічі не поговорила з учителькою та з Тимофієм і не перепросила у них.

Я хочу щиро попросити вибачення у Тимофія - у його мами, і в усіх, кому завдала біль моя необізнаність і різка реакція на вигуки дитини, яка, звісно, нікого не хотіла ображати

- додала Воронина.

Ірен Роздобудько, на презентації твору якої стався інцидент, встала на бік Ворониної, пояснивши, що та "не могла помітити хлопчика з особливими освітніми потребами", оскільки сиділа збоку. Начебто тому і зробила йому зауваження.

"Але після того, як вчителька дала зрозуміти, що це особливий хлопчик, вибачилась. І зустріч пішла далі. І всі діти були активні, чудові, веселі. Тимофій був поруч зі мною, стежив, як я підписувала книжки і все було нормально. А після того ми з Лесею ще довго обговорювали, як добре, що діток підтримують, говорили про те, що хлопчик талановитий – пише сценарії, грає на фортепіано і усіляко бажали йому удачі. Тому я зараз з болем читаю про це непорозуміння", - написала вона та додала, що Воронина дуже хороша людина "не лише, як письменниця, а як волонтер".

"Будь ласка, якщо треба вибачитись публічно – це роблю я! Всі камені – будь ласка! – в мене. Це була МОЯ презентації", - підсумувала вона.

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