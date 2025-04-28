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Детская писательница Леся Воронина на презентации книги назвала 12-летнего мальчика с аутизмом "существом, которое привлекает к себе внимание"

Киев • УНН

 • 864 просмотра

Детская писательница Леся Воронина на книжном фестивале назвала 12-летнего мальчика с аутизмом "существом, которое привлекает к себе внимание", впоследствии извинившись за свои слова.

Детская писательница Леся Воронина на презентации книги назвала 12-летнего мальчика с аутизмом "существом, которое привлекает к себе внимание"

Во время фестиваля книжная "Страна, который проходил в Киеве, на презентации детской книги "Арсен", авторства Ирен Роздобудько, другая детская писательница Леся Воронина обратилась к 12-летнему мальчику с аутизмом, который, по ее мнению, мешал автору общаться с другими участниками встречи, назвав его "существом, которое привлекает к себе внимание". Впоследствии она извинилась и объяснила, что не знала о заболевании ребенка. Об этом сообщила директор школы "Скарб" Оксана Андреева в своем Instagram пишет УНН.

Детали

Школьники из частной христианской школы "Скарб" посетили книжное мероприятие. Леся Воронина, которая представляла свою повесть "Тайное Общество Трусов или Средство от испуга № 9" высказалась в сторону одного из учеников 6 класса, который присутствовал в зале, сказав: "Это существо привлекает к себе внимание".

Директор учебного заведения отреагировала на этот инцидент заметкой в своих соцсетях, заявив, что ни один ребенок не должен слышать таких слов в свой адрес.

Мальчик, который имеет особенности развития. Мальчик, который пришел, чтобы задавать вопросы, слушать авторов, быть частью события. Как руководитель школы, я не могу промолчать. Я не могу оставить это без реакции. Потому что верю: ни один ребенок никогда и нигде - не должен слышать таких слов в свой адрес. И особенно - на презентации детских книг. Это недопустимо

- написала Оксана Андреева.

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Мать мальчика также прокомментировала инцидент, добавив, что одноклассники поддержали ее сына, который имеет особенность в виде аутизма и назвала такое поведение автора недопустимым.

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"Вчера мой сын вместе с классом поехали на презентацию детской книги, чтобы иметь возможность пообщаться с автором и приобрести новые книги для чтения. На мероприятии вместе с ними присутствовала автор детских книг Леся Воронина. К сожалению, в зале прозвучала ее реплика: "существо, которое привлекает к себе внимание". Одноклассники не оставили это без внимания – поддержали Тимофея, выразили, что такие слова являются оскорбительными и недопустимыми. Классный руководитель попыталась сгладить ситуацию, стараясь объяснить, что он ребенок с аутизмом и есть особенности общения. На что Леся Воронина ответила, что это и так понятно. Школа пыталась связаться с автором через соцсети, но она как и во время встречи предпочла проигнорировать", - написала Виктория Кравченко.

Она также добавила, что ее сын имеет задатки гения и еще в 9-летнем возрасте мог в уме перемножать трех- и четырехзначные цифры, играть на фортепиано, подбирая ноты на слух и может быстро абсолютно точно назвать дату любого события в своей жизни.

Также Виктория подчеркнула, что ее 12-летний ребенок получил диплом рекордсмена, став частью становления рекорда вместе с Body and brain в книге Рекордов Гиннеса Украины.

Я не понимаю, почему в современном мире взрослый человек считает нормой поведение буллинга. Какой пример подает Леся Воронина для нового поколения, которое является, кстати, более человечными и внимательными к окружающим. Люди с аутизмом такие же люди, просто немного другие, с абсолютной добротой

- добавила мать парня.

Позже автор детских книг Леся Воронина сделала сообщение в Facebook, в котором назвала инцидент "неприятной ситуацией" и объяснила, что не знала о заболевании мальчика.

"Я не знала, что мальчик аутист! На Книжной стране, во время презентации книги Ирен Роздобудько "Арсен" я попала в очень  неприятную ситуацию, которую должна объяснить. Услышав, что какой-то мальчик активно реагирует на выступление автора, мешая ей общаться с другими участниками встречи, я сделала ему резкое замечание, объясняя, что таким способом он пытается привлечь к себе внимание и унизить человека, который выступает. К сожалению, я не знала, что на этой встрече присутствуют несколько детей с особыми потребностями. Нас об этом не предупредили", - написала она.

Автор добавила, что жалеет, что сразу после встречи не поговорила с учительницей и с Тимофеем и не извинилась у них.

Я хочу искренне попросить прощения у Тимофея - у его мамы, и у всех, кому причинила боль моя неосведомленность и резкая реакция на выкрики ребенка, который, конечно, никого не хотела обижать

- добавила Воронина.

Ирен Роздобудько, на презентации произведения которой произошел инцидент, встала на сторону Ворониной, объяснив, что та "не могла заметить мальчика с особыми образовательными потребностями", поскольку сидела сбоку. Якобы поэтому и сделала ему замечание.

"Но после того, как учительница дала понять, что это особенный мальчик, извинилась. И встреча пошла дальше. И все дети были активны, замечательные, веселые. Тимофей был рядом со мной, следил, как я подписывала книги и все было нормально. А после того мы с Лесей еще долго обсуждали, как хорошо, что деток поддерживают, говорили о том, что мальчик талантливый – пишет сценарии, играет на фортепиано и всячески желали ему удачи. Поэтому я сейчас с болью читаю об этом недоразумении", - написала она и добавила, что Воронина очень хороший человек "не только, как писательница, а как волонтер".

"Пожалуйста, если надо извиниться публично – это делаю я! Все камни – пожалуйста! – в меня. Это была МОЯ презентации", - подытожила она.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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