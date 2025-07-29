Директор приватної компанії привласнив майже півмільйона грн на модульних будинках для постраждалих

На Київщині директор приватного товариства привласнив 470 тис. грн на модульні будинки для людей, які залишилися без осель через збройну агресію рф. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Київської міської прокуратури.

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Зазначається, що прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києві директору приватного товариства повідомлено про підозру у заволодінні грошима благодійної організації.

Встановлено, що за гроші однієї з благодійних організацій приватне товариство мало облаштувати фундамент, септики та водопровід для модульних будинків у с. Мощун. Згідно результатів експертиз, ціни на проведені роботи частково завищені, а самі роботи виконані не у повному обсязі - йдеться у повідомленні.

Вказується, що при цьому директор приватного товариства, яке виконувало роботи, вніс до актів виконаних робіт неправдиві дані про обсяги та вартість будівельних робіт. Відповідно до висновків експертиз, благодійній організації такими діями завдано збитків на майже 470 тис. гривень.

Згодом, коли на рахунки товариства було перераховано гроші, 420 тис. гривень підозрюваний перерахував з рахунку фірми на свій рахунок, оформивши це як повернення раніше наданої ним допомоги - розповіли у прокуратурі.

Там додали, що дії директора приватного товариства кваліфіковано за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, а саме як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, внесенні завідомо неправдивих даних до офіційних документів та розпорядженні грошима, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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