Директор частной компании присвоил почти полмиллиона гривен на модульных домах для пострадавших

В Киевской области директор частного общества присвоил 470 тыс. грн на модульные дома для людей, оставшихся без жилья из-за вооруженной агрессии РФ. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

Детали

Отмечается, что прокурорами Подольской окружной прокуратуры города Киева директору частного общества сообщено о подозрении в завладении деньгами благотворительной организации.

Установлено, что за деньги одной из благотворительных организаций частное общество должно было обустроить фундамент, септики и водопровод для модульных домов в с. Мощун. Согласно результатам экспертиз, цены на проведенные работы частично завышены, а сами работы выполнены не в полном объеме - говорится в сообщении.

Указывается, что при этом директор частного общества, выполнявшего работы, внес в акты выполненных работ ложные данные об объемах и стоимости строительных работ. Согласно выводам экспертиз, благотворительной организации такими действиями нанесен ущерб на почти 470 тыс. гривен.

Впоследствии, когда на счета общества были перечислены деньги, 420 тыс. гривен подозреваемый перечислил со счета фирмы на свой счет, оформив это как возврат ранее оказанной им помощи - рассказали в прокуратуре.

Там добавили, что действия директора частного общества квалифицированы по ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 УК Украины, а именно как завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, внесение заведомо ложных данных в официальные документы и распоряжение деньгами, относительно которых фактические обстоятельства свидетельствуют об их получении преступным путем. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним

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