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Двопартійна підтримка України у США посилилася - Зеленський

Київ • УНН

 • 494 перегляди

Зеленський заявив, що двопартійна підтримка України у США найсильніша за півтора року. Він пов’язав це з обмеженням Вашингтоном оборонних можливостей для України.

Двопартійна підтримка України у США посилилася - Зеленський

Підтримка України в США серед республіканців та демократів зараз найсильніша за останні півтора року. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, інформує УНН.

Деталі

За його словами, двопартійна підтримка України американцями зараз сильніша, "тому що всі відчули: те, що відбувається, - і від моїх діалогів з ними, публічними і не публічними, - що це несправедливо".

Відбулись несправедливі дії по відношенню до України, які ніяк не пов'язані ні з фінансами, ні з політикою, а пов'язані виключно з життям людей і можливістю України захищатись

- сказав глава держави.

Він наголосив, що "всі ці моменти, від розвідки до Starlink - це про можливості захиститись".

"Всі це відчули. І в нас підтримка велика і серед демократів, і серед республіканців. Я їм вдячний за це", - додав Зеленський.

Нагадаємо

56% американців заявили, що їхнє життя погіршилося за президентства Дональда Трампа. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власне опитування спільно з Focaldata.

Рейтинг Трампа впав до мінімуму за обидва терміни президентства - опитування20.10.26, 02:15 • 16414 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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