Двопартійна підтримка України у США посилилася - Зеленський

Підтримка України в США серед республіканців та демократів зараз найсильніша за останні півтора року. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, інформує УНН.

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За його словами, двопартійна підтримка України американцями зараз сильніша, "тому що всі відчули: те, що відбувається, - і від моїх діалогів з ними, публічними і не публічними, - що це несправедливо".

Відбулись несправедливі дії по відношенню до України, які ніяк не пов'язані ні з фінансами, ні з політикою, а пов'язані виключно з життям людей і можливістю України захищатись - сказав глава держави.

Він наголосив, що "всі ці моменти, від розвідки до Starlink - це про можливості захиститись".

"Всі це відчули. І в нас підтримка велика і серед демократів, і серед республіканців. Я їм вдячний за це", - додав Зеленський.

Нагадаємо

56% американців заявили, що їхнє життя погіршилося за президентства Дональда Трампа. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власне опитування спільно з Focaldata.

Рейтинг Трампа впав до мінімуму за обидва терміни президентства - опитування