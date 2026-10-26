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Двухпартийная поддержка Украины в США усилилась — Зеленский

Киев • УНН

 • 992 просмотра

Зеленский заявил, что двухпартийная поддержка Украины в США является самой сильной за последние полтора года. Он связал это с ограничением Вашингтоном оборонных возможностей для Украины.

Двухпартийная поддержка Украины в США усилилась — Зеленский

Поддержка Украины в США среди республиканцев и демократов сейчас самая сильная за последние полтора года. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, двухпартийная поддержка Украины американцами сейчас сильнее, "потому что все почувствовали: то, что происходит, — и из моих диалогов с ними, публичных и непубличных, — что это несправедливо".

Произошли несправедливые действия по отношению к Украине, которые никак не связаны ни с финансами, ни с политикой, а связаны исключительно с жизнью людей и возможностью Украины защищаться

— сказал глава государства.

Он подчеркнул, что "все эти моменты, от разведки до Starlink, — это о возможностях защищаться".

"Все это почувствовали. И у нас большая поддержка и среди демократов, и среди республиканцев. Я им за это благодарен", — добавил Зеленский.

Напомним

56% американцев заявили, что их жизнь ухудшилась во время президентства Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственный опрос, проведенный совместно с Focaldata.

Рейтинг Трампа упал до минимума за оба срока президентства — опрос20.10.26, 02:15 • 16416 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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