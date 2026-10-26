Двухпартийная поддержка Украины в США усилилась — Зеленский

Поддержка Украины в США среди республиканцев и демократов сейчас самая сильная за последние полтора года. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

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По его словам, двухпартийная поддержка Украины американцами сейчас сильнее, "потому что все почувствовали: то, что происходит, — и из моих диалогов с ними, публичных и непубличных, — что это несправедливо".

Произошли несправедливые действия по отношению к Украине, которые никак не связаны ни с финансами, ни с политикой, а связаны исключительно с жизнью людей и возможностью Украины защищаться — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что "все эти моменты, от разведки до Starlink, — это о возможностях защищаться".

"Все это почувствовали. И у нас большая поддержка и среди демократов, и среди республиканцев. Я им за это благодарен", — добавил Зеленский.

Напомним

56% американцев заявили, что их жизнь ухудшилась во время президентства Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственный опрос, проведенный совместно с Focaldata.

Рейтинг Трампа упал до минимума за оба срока президентства — опрос