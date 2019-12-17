Два голи в додатковий час принесли "Лаціо" восьму підряд перемогу в Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У заключному матчі 16-го туру італійської Серії А “Кальярі” приймав одного з лідерів чемпіонату — “Лаціо”, передає УНН.
Римляни пропустили доволі швидкий м’яч від форварда Джованні Сімеоне. Зустріч йшла до виграшу господарів, але гості з Риму здивували суперника в компенсований час до гри. Двічі пройшли подачі з лівого флангу. Авторами голів стали Луїс Альберто та Феліпе Кайседо — 1:2.
Зазначимо, що “Лаціо” продовжив переможну ходу в Серії А — 6 виграш поспіль. Клуб набрав 36 очок і посідає 3-тє місце в турнірній таблиці італійської Серії А, відстаючи на три бали від лідерів “Інтера” та “Ювентуса”. “Кальярі” (29) — на 5-му місці.
Нагадаємо, що у 16 турі змагань Руслан Маліновський забив гол за “Аталанту”.