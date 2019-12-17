Два гола в дополнительное время принесли "Лацио" восьмую подряд победу в Серии А

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. В заключительном матче 16-го тура итальянской Серии А "Кальяри" принимал одного из лидеров чемпионата - "Лацио", передает УНН.

Римляне пропустили довольно быстрый мяч от форварда Джованни Симеоне. Встреча шла к выигрышу хозяев, но гости из Рима удивили соперника в компенсированное время к игре. Дважды прошли подачи с левого фланга. Авторами голов стали Луис Альберто и Фелипе Кайседо — 1:2.

Отметим, что “Лацио” продолжил победное шествие в Серии А — 6 выигрыш подряд. Клуб набрал 36 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, отставая на три балла от лидеров “Интера” и “Ювентуса”. “Кальяри” (29) — на 5-м месте.

Напомним, что в 16 туре соревнований Руслан Малиновский забил гол за “Аталанту”.

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