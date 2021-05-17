ДТП з автобусом у Польщі: у лікарні померла ще одна українка, МЗС допоможе репатріювати тіло в Україну

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“Факт смерті підтверджується. Громадянка, яка внаслідок аварії в Польщі 6 березня отримала важкі травми, перебувала на лікуванні в клініці реабілітаційної терапії в місті Отвоцк Мазовецького воєводства. Травми виявилися несумісні із життям”, — повідомили в міністерстві.

Деталі

За даними зовнішньополітичного відомства, українські консули нададуть рідним померлої необхідного сприяння у репатріації її тіла в Україну.

Що було раніше

Вранці у суботу, 6 березня, стало відомо, що у Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. Тоді було відомо про 5 жертв. За попередньою версією поліції, вказали у МЗС, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся.

7 березня польська прокуратура висунула обвинувачення водієві українського рейсового автобуса.

Наприкінці березня стало відомо про загибель ще одного громадянина України, який постраждав в результаті ДТП у Польщі.

Зазначимо, що на цій же автодорозі у ніч на 22 березня сталась ще одна ДТП з українцями — перекинувся автобус, що перевозив 10 наших громадян. Одна людина загинула, ще п’ятеро були госпіталізовані. За даними польської поліції, у дорожньо-транспортній пригоді загинув водій, який у момент аварії не був за кермом.