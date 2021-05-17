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ДТП с автобусом в Польше: в больнице умерла еще одна украинка, МИД поможет репатриировать тело в Украину

Киев • УНН

 • 15620 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В польской больнице умерла еще одна гражданка Украины, которая находилась в автобусе, попавшем в ДТП в местности Кашице 6 марта. Травмы женщины оказались несовместимы с жизнью. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

ДТП с автобусом в Польше: в больнице умерла еще одна украинка, МИД поможет репатриировать тело в Украину

Цитата:

"Факт смерти подтверждается. Гражданка, которая в результате аварии в Польше 6 марта получила тяжелые травмы, находилась на лечении в клинике реабилитационной терапии в городе Отвоцк Мазовецкого воеводства. Травмы оказались несовместимыми с жизнью", - сообщили в министерстве.

Детали

По данным внешнеполитического ведомства, украинские консулы предоставят родным умершей необходимое содействие в репатриации ее тела в Украину.

Что было ранее

Утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Тогда было известно о 5 жертвах. По предварительной версии полиции, указали в МИД, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.

7 марта польская прокуратура выдвинула обвинения водителю украинского рейсового автобуса.

В конце марта стало известно о гибели еще одного гражданина Украины, который пострадал в результате ДТП в Польше.

Отметим, что на этой же автодороге в ночь на 22 марта произошло еще одно ДТП с украинцами - перевернулся автобус, перевозивший 10 наших граждан. Один человек погиб, еще пятеро были госпитализированы. По данным польской полиции, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель, который в момент аварии не был за рулем.

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