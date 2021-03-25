ДТП з українцями в Польщі: у лікарні помер ще один громадянин України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У середу в лікарні Жешува помер громадянин України, який потрапив в ДТП поблизу місцевості Кашице 6 березня. Інформацію про це УНН підтвердив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
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“Вчора в лікарні Жешува помер громадянин України — пасажир автобуса, який потрапив в ДТП поблизу місцевості Кашице 6 березня. Його родина поінформована, зараз вирішується питання репатріації тіла до України. Таким чином, кількість загиблих в тій аварії зросла до шести осіб”, — повідомив дипломат.
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Зі слів Ніколенка, наразі у лікарнях залишаються двоє українців, серед яких одна громадянка у важкому стані.
Що було раніше
Вранці у суботу, 6 березня, стало відомо, що у Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. Загинули 5 людей.
За попередньою версією поліції, вказали у МЗС, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся.
7 березня польська прокуратура пред’явила звинувачення водієві українського рейсового автобуса.
Зазначимо, що на цій же автодорозі у ніч на 22 березня сталась ще одна ДТП з українцями — перекинувся автобус, що перевозив 10 наших громадян. Одна людина загинула, ще п’ятеро були госпіталізовані.
За даними польської поліції, у дорожньо-транспортній пригоді загинув водій, який у момент аварії не був за кермом.