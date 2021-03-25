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ДТП с украинцами в Польше: в больнице скончался еще один гражданин Украины

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КИЕВ. 25 марта. УНН. В среду в больнице Жешува умер гражданин Украины, попавший в ДТП в местности Кашице 6 марта. Информацию об этом УНН подтвердил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Цитата

“Вчера в больнице Жешува умер гражданин Украины — пассажир автобуса, попавшего в ДТП в местности Кашице 6 марта. Его семья осведомлена, сейчас решается вопрос репатриации тела в Украину. Таким образом, количество погибших в той аварии возросло до шести человек”, — сообщил дипломат.

Детали

По словам Николенко, сейчас в больницах остаются двое украинцев, среди которых одна гражданка в тяжелом состоянии.

Что было раньше

Утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Погибли 5 человек.

По предварительной версии полиции, указали в МИД, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.

7 марта польский прокуратура предъявила обвинения водителю украинского рейсового автобуса.

Отметим, что на этой же автодороге в ночь на 22 марта произошла еще одна ДТП с украинцами — перевернулся автобус, перевозивший 10 наших граждан. Один человек погиб, еще пятеро были госпитализированы.

По данным польской полиции, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель, который в момент аварии не был за рулем.

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