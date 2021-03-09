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ДТП у Польщі з українцями: у лікарнях досі перебуває 24 особи

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Станом на ранок вівторка у лікарнях залишається 24 особи, що постраждали унаслідок ДТП автобуса “Познань-Херсон”, що сталася на території Польщі, пише УНН з посиланням на інформацію Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

Деталі

“За інформацією МЗС України 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску „Корчова—Краківець“ автобус „Познань-Херсон“ (перебувало 57 осіб, громадяни України) потрапив у ДТП, внаслідок чого загинуло 5 осіб та 35 осіб госпіталізовано до лікувальних закладів. За сприяння консулів 24 особи відправлено до України”, — йдеться у повідомленні.

“Станом на 07 год 9 березня за інформацією МЗС України в лікувальних закладах республіки Польща перебуває 24 особи (з них 9 у тяжкому стані). Подія перебуває на контролі МЗС України”, — додали у пресцентрі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДТП у Польщі з українцями: консул розповів про проблеми з лікуванням двох постраждалих

Контекст

Вранці у суботу, 6 березня, стало відомо, що у Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. Загинули 5 людей.

За попередньою версією поліції, вказали у МЗС, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся.

У Польщі були впізнані вже троє загиблих в ДТП з автобусом українців, станом на післяобідню пору 6 березня в лікарнях перебували 29 постраждалих, в тому числі 9 з них були у важкому стані.

Пасажири, які не травмувалися, були доставлені до одного із гуртожитків у Ярославі. Дітей серед постраждалих не було. Перша група із 24 українців у ніч на 6 березня вже вирушила до України.

Напередодні польська прокуратура пред’явила звинувачення водієві українського рейсового автобуса.

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