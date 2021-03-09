ДТП у Польщі з українцями: консул розповів про проблеми з лікуванням двох постраждалих

Цитата

“У нас були два сигнали, що в Ярославі та Жешуві відмовлялися лікувати (постраждалих в ДТП. — ред.), тому що немає страховки. Питання в Жешуві ми вирішили, зв’язавшись з госпіталем. Зараз так само будемо контактувати з Ярославом. Буде оплачено лікування, яким чином — побачимо, тому що перевізник має зобов’язання сплатити страховку, якщо люди були застраховані”, — зазначив консул.

Контекст

Вранці у суботу, 6 березня, стало відомо, що у Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. Загинули 5 людей.

За попередньою версією поліції, вказали у МЗС, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся.

У Польщі були впізнані вже троє загиблих в ДТП з автобусом українців, станом на післяобідню пору 6 березня в лікарнях перебували 29 постраждалих, в тому числі 9 з них були у важкому стані.

Пасажири, які не травмувалися, були доставлені до одного із гуртожитків у Ярославі. Дітей серед постраждалих не було. Перша група із 24 українців у ніч на 6 березня вже вирушила до України.

Напередодні польська прокуратура пред’явила звинувачення водієві українського рейсового автобуса.