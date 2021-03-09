ДТП в Польше с украинцами: консул рассказал о проблемах с лечением двух пострадавших

Цитата

“У нас были два сигнала, что в Ярославе и Жешуве отказывались лечить (пострадавших в ДТП. — ред.), потому что нет страховки. Вопрос в Жешуве мы решили, связавшись с госпиталем. Сейчас так же будем контактировать с Ярославом. Будет оплачено лечение, каким образом — увидим, потому что перевозчик имеет обязательства оплатить страховку, если люди были застрахованы”, — отметил консул.

Контекст

Утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Погибли 5 человек.

По предварительной версии полиции, указали в МИД, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.

В Польше были опознаны уже трое погибших в ДТП с автобусом украинцев, по состоянию на послеобеденную пору 6 марта в больницах находились 29 пострадавших, в том числе 9 из них были в тяжелом состоянии.

Пассажиры, которые не травмировались, были доставлены в один из общежитий в Ярославе. Детей среди пострадавших не было. Первая группа из 24 украинцев в ночь на 6 марта уже отправилась в Украину.

Накануне польская прокуратура предъявила обвинения водителю украинского рейсового автобуса.