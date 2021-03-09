ДТП в Польше с украинцами: в больницах до сих пор находится 24 человека

Контекст
Утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Погибли 5 человек.
По предварительной версии полиции, указали в МИД, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.
В Польше были опознаны уже трое погибших в ДТП с автобусом украинцами, по состоянию на послеобеденную пору 6 марта в больницах находились 29 пострадавших, в том числе 9 из них были в тяжелом состоянии.
Пассажиры, которые не травмировались, были доставлены в один из общежитий в Ярославе. Детей среди пострадавших не было. Первая группа из 24 украинцев в ночь на 6 марта уже отправилась в Украину.
Накануне польская прокуратура предъявила обвинения водителю украинского рейсового автобуса.