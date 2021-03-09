ДТП в Польше с украинцами: в больницах до сих пор находится 24 человека

Детали

“По информации МИД Украины 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска “Корчева-Краковец” автобус "Познань-Херсон"(находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек и 35 человек госпитализированы в лечебные учреждения. При содействии консулов 24 человека отправлены в Украине“, — говорится в сообщении.

“По состоянию на 07 час 9 марта по информации МИД Украины в лечебных учреждениях республики Польша находится 24 человека (из них 9 в тяжелом состоянии). Событие находится на контроле МИД Украины”, — добавили в пресс-центре.

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Контекст

Утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Погибли 5 человек.

По предварительной версии полиции, указали в МИД, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.

В Польше были опознаны уже трое погибших в ДТП с автобусом украинцами, по состоянию на послеобеденную пору 6 марта в больницах находились 29 пострадавших, в том числе 9 из них были в тяжелом состоянии.

Пассажиры, которые не травмировались, были доставлены в один из общежитий в Ярославе. Детей среди пострадавших не было. Первая группа из 24 украинцев в ночь на 6 марта уже отправилась в Украину.

Накануне польская прокуратура предъявила обвинения водителю украинского рейсового автобуса.