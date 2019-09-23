ДТП із дев'ятьма загиблими на Житомирщині: рятувальники розповіли нові подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Рятувальники розповіли нові подробиці ДТП у Житомирській області, внаслідок якої загинуло 9 людей, ще 10 було госпіталізовано. Про це повідомляє УНН з посилання на пресслужбу ДСНС у Житомирській області.
“Працівники медицини катастроф ще до приїзду вогнеборців почали госпіталізовувати постраждалих. Всього в автобусі їхало 49 пасажирів та двоє водіїв”, — сказано у повідомленні.
Одночасно з евакуацією громадян із понівеченого транспортного засобу рятувальники також дістали 4 загиблих людей. Окрім цього бійці ДСНС пролили піною кабіну бензовоза, що диміла та для запобігання вибуху відімкнули двигуни обох великогабаритних автівок.
Аби дістати тіла ще 5 загиблих людей, які опинилися під автобусом, рятувальники додатково залучили автокран місцевого підприємства.
Всього на місці пригоди працювало 47 чоловік та 17 одиниць техніки, зокрема: від ДСНС 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.
Загалом під час дорожньо-транспортної пригоди 9 громадян загинуло та ще 11 травмовано. Дітей серед потерпілих та загиблих не виявлено. Остаточні обставини наразі встановлюються правоохоронцями.
Нагадаємо, ДТП сталася 22 вересня в Новоград-Волинському районі поблизу села Пилиповичі. Зіткнулися вантажній автомобіль з автобусом. Внаслідок ДТП загинуло 9 осіб та 10 осіб госпіталізовано.