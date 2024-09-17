Дружина Усика прокоментувала затримання боксера в Кракові
Київ • УНН
Катерина Усик заявила, що ситуація з затриманням Олександра Усика в аеропорту Кракова не є кримінальною. Вона запевнила, що "все гаразд" і чоловік сам пояснить обставини інциденту.
Катерина Усик, дружина українського боксера Олександра Усика, запевнила, що ситуація з його затриманням в аеропорту Кракова не є кримінальною. Про це вона повідомила у своєму Instagram, передає УНН.
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"Усе гаразд, все добре. Нічого кримінального," — написала Катерина Усик, коментуючи події навколо затримання її чоловіка.
Вона також додала, що Олександр згодом сам пояснить ситуацію. Подробиці інциденту наразі залишаються невідомими, і чекається на офіційний коментар від самого Олександра Усика.
Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова17.09.24, 23:06 • 59128 переглядiв