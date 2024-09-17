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Дружина Усика прокоментувала затримання боксера в Кракові

Дружина Усика прокоментувала затримання боксера в Кракові

Київ • УНН

 • 23678 перегляди

Катерина Усик заявила, що ситуація з затриманням Олександра Усика в аеропорту Кракова не є кримінальною. Вона запевнила, що "все гаразд" і чоловік сам пояснить обставини інциденту.

Катерина Усик, дружина українського боксера Олександра Усика, запевнила, що ситуація з його затриманням в аеропорту Кракова не є кримінальною. Про це вона повідомила у своєму Instagram, передає УНН

Деталі

"Усе гаразд, все добре. Нічого кримінального," — написала Катерина Усик, коментуючи події навколо затримання її чоловіка.

Вона також додала, що Олександр згодом сам пояснить ситуацію. Подробиці інциденту наразі залишаються невідомими, і чекається на офіційний коментар від самого Олександра Усика.

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Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова17.09.24, 23:06 • 59128 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СпортКримінал та НП
krakivКраків
ukrainaУкраїна
oleksandr-usykОлександр Усик
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