Екатерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика, заверила, что ситуация с его задержанием в аэропорту Кракова не является криминальной. Об этом она сообщила в своем Instagram, передает УНН.

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"Все в порядке, все хорошо. Ничего криминального," - написала Екатерина Усик, комментируя события вокруг задержания ее мужа.

Она также добавила, что Александр впоследствии сам объяснит ситуацию. Подробности инцидента пока остаются неизвестными, и ожидается официальный комментарий от самого Александра Усика.

Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова