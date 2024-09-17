Екатерина Усик заявила, что ситуация с задержанием Александра Усика в аэропорту Кракова не является криминальной. Она заверила, что «все в порядке» и мужчина сам объяснит обстоятельства инцидента.
Екатерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика, заверила, что ситуация с его задержанием в аэропорту Кракова не является криминальной. Об этом она сообщила в своем Instagram, передает УНН.
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"Все в порядке, все хорошо. Ничего криминального," - написала Екатерина Усик, комментируя события вокруг задержания ее мужа.
Она также добавила, что Александр впоследствии сам объяснит ситуацию. Подробности инцидента пока остаются неизвестными, и ожидается официальный комментарий от самого Александра Усика.
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