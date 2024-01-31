Дронова атака Харкова: окупанти поцілили по двох житлових будинках, травмовані троє людей

У Харкові через влучання російського снаряда по житловому будинку постраждали три людини. Згідно з попередньою інформацією у них легкі забої та гостра реакція на стрес. Їхнім станом опікуються медики. Про травмованих повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Три цивільні людини отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес. Медики екстренки надали допомогу на місці. – повідомив Синєгубов.

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Раніше Синєгубов повідомив, що є влучання у приватний житловий будинок в Салтівському районі Харкова. Також зафіксовані пошкодження в Слобідському районі. Рятувальники ліквідовують пожежу в магазині.

За словами голови ОВА, пошкоджена виключно цивільна інфраструктура.

Огляд місць триває.

Доповнення

Міський голова Ігор Тєрєхов зазначив у коментарях місцевим ЗМІ, що росіяни атакували місто "шахедами". Пошкоджені два будинки.

Окупанти спрямували на Харківську область мінімум 6 ворожих БПЛА: є пошкодження цивільної інфраструктури