Дроновая атака Харькова: оккупанты попали по двум жилым домам, травмированы три человека

В Харькове из-за попадания российского снаряда по жилому дому пострадали три человека. Согласно предварительной информации у них легкие ушибы и острая реакция на стресс. Их состоянием занимаются медики. О травмированных сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Три гражданских человека получили легкие ушибы и острую реакцию на стресс. Медики экстренки оказали помощь на месте. - сообщил Синегубов.

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Ранее Синегубов сообщил, что есть попадание в частный жилой дом в Салтовском районе Харькова. Также зафиксированы повреждения в Слободском районе. Спасатели ликвидируют пожар в магазине.

По словам главы ОВА, повреждена исключительно гражданская инфраструктура.

Осмотр мест продолжается.

Дополнение

Городской голова Игорь Терехов отметил в комментариях местным СМИ, что россияне атаковали город "шахедами". Повреждены два дома.

Оккупанты направили на Харьковскую область минимум 6 вражеских БПЛА: есть повреждения гражданской инфраструктуры