Атака дронів на Харків: голова ОВА повідомив подробиці про пошкодження
Київ • УНН
За словами Синєгубова, пошкоджена виключно цивільна інфраструктура, огляд місць триває.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив нові подробиці російської атаки - є влучання у двох районах Харкова, попередньо - без постраждалих, передає УНН.
"На цю хвилину - без постраждалих. Є влучання у приватний житловий будинок в Салтівському районі Харкова. Також зафіксовані пошкодження в Слобідському районі. Рятувальники ліквідовують пожежу в магазині", - повідомив Синєгубов.
За його словами, пошкоджена виключно цивільна інфраструктура, огляд місць триває.
Окупанти спрямували на Харківську область мінімум 6 ворожих БПЛА: є пошкодження цивільної інфраструктури30.01.24, 23:19 • 52694 перегляди