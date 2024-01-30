Атака дронів на Харків: голова ОВА повідомив подробиці про пошкодження

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив нові подробиці російської атаки - є влучання у двох районах Харкова, попередньо - без постраждалих, передає УНН.

"На цю хвилину - без постраждалих. Є влучання у приватний житловий будинок в Салтівському районі Харкова. Також зафіксовані пошкодження в Слобідському районі. Рятувальники ліквідовують пожежу в магазині", - повідомив Синєгубов.

За його словами, пошкоджена виключно цивільна інфраструктура, огляд місць триває.

Окупанти спрямували на Харківську область мінімум 6 ворожих БПЛА: є пошкодження цивільної інфраструктури