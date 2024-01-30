Атака дронов на Харьков: глава ОВА сообщил подробности о повреждениях

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил новые подробности российской атаки - есть попадания в двух районах Харькова, предварительно - без пострадавших, передает УНН.

"На эту минуту - без пострадавших. Есть попадание в частный жилой дом в Салтовском районе Харькова. Также зафиксированы повреждения в Слободском районе. Спасатели ликвидируют пожар в магазине", - сообщил Синегубов.

По его словам, повреждена исключительно гражданская инфраструктура, осмотр мест продолжается.

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