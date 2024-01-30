Атака дронов на Харьков: глава ОВА сообщил подробности о повреждениях
По словам Синегубова, повреждена исключительно гражданская инфраструктура, осмотр мест продолжается.
Евровидение-2024: в каком из полуфиналов выступит представитель от Украины
Жеребьевка полуфиналов песенного конкурса "Евровидение-2024" определила, что Украина выступит в первой части первого полуфинала 7 мая.
Марьинское направление: украинские защитники уничтожили 12 единиц бронетехники врага во время штурма вблизи Константиновки - Генштаб
Самым горячим участком фронта остается Марьинское направление, где за минувшие сутки украинские защитники отбили 14 вражеских обстрелов, уничтожив 12 единиц бронетехники во время одного штурма вблизи Константиновки.
Оккупанты направили на Харьковскую область минимум 6 вражеских БПЛА: есть повреждения гражданской инфраструктуры
Российская армия отправила по меньшей мере 6 вражеских беспилотников для атаки на гражданскую инфраструктуру в Харьковской области, повредив объекты.
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом": есть пожар на месте попадания
В Харькове прогремели взрывы. Городской голова сообщает о попадании и пожаре. Информации о пострадавших нет.
Белый дом надеется, что Конгресс согласует дополнительное финансирование для Украины - Кирби
Белый дом надеется, что Конгресс одобрит дополнительные 60 миллиардов долларов, запрошенных в октябре, чтобы продолжить лидерство США в поддержке военных потребностей Украины в борьбе с Россией.
Гарибашвили подал в отставку с должности премьера Грузии. Имя его преемника будет официально названо 1 февраля
Ираклий Гарибашвили подал в отставку с поста премьер-министра Грузии, и ожидается, что новый премьер-министр будет назван 1 февраля.
Сумщина: оккупанты нанесли почти полсотни ударов, выпустили почти три сотни снарядов
Российские оккупанты обстреляли 11 громад Сумской области. Там прозвучало почти 300 взрывов.
Пхеньян имеет серьезные ресурсы: Буданов о сотрудничестве россии с КНДР
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины считает, что россия пообещает передать Северной Корее ракетные технологии в обмен на увеличение поставок вооружений, поскольку Северная Корея имеет значительные запасы вооружений и промышленные возможности.
Украина, вероятно, уже завтра получит от США новейшие бомбы GLSDB - СМИ
Пентагон успешно испытал новую высокоточную бомбу дальнего радиуса действия, которая будет передана Украине в среду для усиления ее ударных возможностей.