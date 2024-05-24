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Дозволить суттєво покращити ситуацію на ринку електроенергії та розв’язати питання боргів: Кабмін затвердив законопроєкт

Дозволить суттєво покращити ситуацію на ринку електроенергії та розв’язати питання боргів: Кабмін затвердив законопроєкт

Київ • УНН

 • 14232 перегляди

Кабінет Міністрів схвалив законопроект щодо покращення ситуації на ринку електроенергії та врегулювання заборгованості на балансуючому ринку шляхом створення спеціальних рахунків для різних суб'єктів для забезпечення прийнятного рівня платежів, зменшення заборгованості перед «Укренерго» та підвищення стабільності роботи енергосистеми.

Кабінет міністрів затвердив законопроєкт, який дозволить суттєво покращити ситуацію на ринку електроенергії та розв’язати питання боргів на балансуючому ринку. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду, передає УНН.

Затвердимо сьогодні законопроєкт, який дозволить суттєво покращити ситуацію на ринку електроенергії та розв’язати питання боргів на балансуючому ринку. Пропонуємо створення спеціальних рахунків для широкого кола субʼєктів, що дозволить забезпечити прийнятний рівень розрахунків. Це дасть змогу зменшити борги перед "Укренерго" і покращить ситуацію зі стійкістю нашої енергосистеми

 - сказав Шмигаль.

Доповнення

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram повідомив, що законопроєкт спрямований на покращення платіжної дисципліни на ринку електричної енергії, шляхом відкриття певними учасниками ринку електричної енергії поточних рахунків із спеціальним режимом використання та можливості запровадження відповідного алгоритму розподілу коштів з таких рахунків.

Проєктом закону передбачено: встановлення зобов’язання для електропостачальників відкрити поточні рахунки із спеціальним режимом використання, на які буде вноситись плата за надані послуги на ринку електричної енергії; надання права Регулятору встановлювати алгоритм розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників; надання можливості споживачам, об’єкти яких віднесені до об’єктів критичної інфраструктури, для уникнення припинення постачання електричної енергії, відкрити поточний рахунок із спеціальним режимом використання відповідно до порядку, затвердженому КМУ; надання права не відновлювати постачання електричної енергії споживачу у разі наявності у нього заборгованості за договором про постачання електричної енергії постачальником "останньої надії" та/або договору про реструктуризацію заборгованості. 

Нагадаємо

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка зобов’язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень. Пріоритетне енергозабезпечення матимуть об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та підприємства, які виконують мобілізаційні завдання. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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