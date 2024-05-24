Позволит существенно улучшить ситуацию на рынке электроэнергии и решить вопрос долгов: Кабмин утвердил законопроект

Кабинет министров утвердил законопроект, который позволит существенно улучшить ситуацию на рынке электроэнергии и решить вопрос долгов на балансирующем рынке. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Утвердим сегодня законопроект, который позволит существенно улучшить ситуацию на рынке электроэнергии и решить вопрос долгов на балансирующем рынке. Предлагаем создание специальных счетов для широкого круга субъектов, что позволит обеспечить приемлемый уровень расчетов. Это позволит уменьшить долги перед "Укрэнерго" и улучшит ситуацию с устойчивостью нашей энергосистемы - сказал Шмыгаль.

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Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram сообщил, что законопроект направлен на улучшение платежной дисциплины на рынке электрической энергии, путем открытия определенными участниками рынка электрической энергии текущих счетов со специальным режимом использования и возможности введения соответствующего алгоритма распределения средств с таких счетов.

Проектом закона предусмотрено: установление обязательства для электропоставщиков открыть текущие счета со специальным режимом использования, на которые будет вноситься плата за предоставленные услуги на рынке электрической энергии; предоставление права Регулятору устанавливать алгоритм распределения средств с текущих счетов со специальным режимом использования электропоставщиков; предоставление возможности потребителям, объекты которых отнесены к объектам критической инфраструктуры, во избежание прекращения поставки электрической энергии, открыть текущий счет со специальным режимом использования в соответствии с порядком, утвержденным КМУ; предоставление права не возобновлять поставку электрической энергии потребителю в случае наличия у него задолженности по договору о поставке электрической энергии поставщиком "последней надежды" и/или договора о реструктуризации задолженности.

Напомним

Кабинет министров принял постановление, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений. Приоритетное энергообеспечение будут иметь объекты критической инфраструктуры, больницы, военные предприятия и предприятия, выполняющие мобилизационные задачи.