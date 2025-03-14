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Довічний термін російському бойовику Петровському: Україна та Фінляндія співпрацювали у зборі доказів

Київ • УНН

 • 16258 перегляди

російського бойовика Воіслава Тордена (Яна Петровського) засуджено у Фінляндії до довічного ув'язнення за воєнні злочини, вчинені в Україні. У зборі доказів співпрацювали Україна та Фінляндія.

Довічний термін російському бойовику Петровському: Україна та Фінляндія співпрацювали у зборі доказів

Судовий процес тривав з грудня 2024 року, обвинувачення були пов'язані з діяльністю громадянина рф у підрозділі "Русич", але звинувачення розглядалися як міжнародні злочини. У рамках власного розслідування, правоохоронці Фінляндії співпрацювали у зборі доказів з українською стороною.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

У Фінляндії громадянина рф Воіслава Тордена (Яна Петровського), учасника підрозділу "Русич", засуджено до довічного ув’язнення за воєнні злочини, вчинені в Україні. 

Фігурант був арештований фінськими правоохоронцями на території країни у грудні 2023 року. Обвинувачення були пов'язані з діяльністю цієї особи в підрозділі "Русич", який воював на боці так званої "лнр".

Під час розслідування Національне бюро розслідувань Фінляндії (НБР) співпрацювало з українським Офісом Генерального прокурора та Службою безпеки України.

Звинувачення розглядалися у Фінляндії як міжнародні злочини відповідно до фінського законодавства.

У 2016 році українські правоохоронці повідомили про підозру зазначеній особі за фактом участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Компетентні органи Фінляндії розпочали власне розслідування щодо злочинів цієї особи, вчинених під час бойових дій в Україні, у грудні 2023 року. 

Українська сторона надавала на запити фінської сторони матеріали, зібрані в рамках українського розслідування, та сприяла у збиранні доказів, шляхом проведення додаткових допитів потерпілих та свідків, у тому числі за участі представників фінської поліції. 

Було проведено додаткові судово-медичні експертизи ті інші слідчі дії.

Судовий процес над громадянином рф у Фінляндії розпочався 5 грудня 2024 року.

Нагадаємо

Фінський суд вважає, що Воіслав Торден (Ян Петровський) безперечно був членом добровольчого угруповання або загону під назвою "Русич" під час інкримінованих дій, що брав участь у збройному нападі на бійців батальйону "Айдар" Збройних сил України в Луганській області на сході України.

Окружний суд Гельсінкі засудив Воіслава Тордена (Яна Петровського) до довічного ув'язнення за чотири воєнні злочини на сході України у 2014 році.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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