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Пожизненный срок российскому боевику Петровскому: Украина и Финляндия сотрудничали в сборе доказательств

Киев • УНН

 • 16255 просмотра

российский боевик Воислав Торден (Ян Петровский) приговорен в Финляндии к пожизненному заключению за военные преступления, совершенные в Украине. В сборе доказательств сотрудничали Украина и Финляндия.

Пожизненный срок российскому боевику Петровскому: Украина и Финляндия сотрудничали в сборе доказательств

Судебный процесс длился с декабря 2024 года, обвинения были связаны с деятельностью гражданина рф в подразделении "Русич", но обвинения рассматривались как международные преступления. В рамках собственного расследования, правоохранители Финляндии сотрудничали в сборе доказательств с украинской стороной.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

В Финляндии гражданин рф Воислав Торден (Ян Петровский), участник подразделения "Русич", приговорен к пожизненному заключению за военные преступления, совершенные в Украине.

Фигурант был арестован финскими правоохранителями на территории страны в декабре 2023 года. Обвинения были связаны с деятельностью этого лица в подразделении "Русич", воевавшего на стороне так называемой "лнр".

Во время расследования Национальное бюро расследований Финляндии (НБР) сотрудничало с украинским Офисом Генерального прокурора и Службой безопасности Украины.

Обвинения рассматривались в Финляндии как международные преступления в соответствии с финским законодательством.

В 2016 году украинские правоохранители сообщили о подозрении указанному лицу по факту участия в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Компетентные органы Финляндии начали собственное расследование по преступлениям этого лица, совершенным во время боевых действий в Украине, в декабре 2023 года.

Украинская сторона предоставляла по запросам финской стороны материалы, собранные в рамках украинского расследования, и содействовала в сборе доказательств, путем проведения дополнительных допросов потерпевших и свидетелей, в том числе с участием представителей финской полиции.

Были проведены дополнительные судебно-медицинские экспертизы и другие следственные действия.

Судебный процесс над гражданином рф в Финляндии начался 5 декабря 2024 года.

Напомним

Финский суд считает, что Воислав Торден (Ян Петровский) бесспорно был членом добровольческой группировки или отряда под названием "Русич" во время инкриминируемых действий, участвовавший в вооруженном нападении на бойцов батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины в Луганской области на востоке Украины.

Окружной суд Хельсинки приговорил Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению за четыре военных преступления на востоке Украины в 2014 году.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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