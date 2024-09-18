Дощі з грозами та до 24° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
18 вересня в Україні очікуються короткочасні дощі та грози, крім північного сходу. Температура вночі 8-17°, вдень 19-24°. Вітер північно-східний з поривами до 15-20 м/с у південних та східних областях.
В Україні сьогодні очікуються короткочасні дощі та грози, окрім північного сходу. Температура вдень 19-24°, місцями вітряно. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 18 вересня вночі без опадів, лише на південному сході, вдень в Україні, крім північного сходу, місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південних, східних, вдень і в Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 12-17°, у західних областях 8-13°; вдень 19-24°, на високогір'ї Карпат 13-18°.
На Київщині
Вночі без опадів, вдень по області місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 19-24°; у Києві вночі 14-16°, вдень 21-23°.