В Украине сегодня ожидаются кратковременные дожди и грозы, кроме северо-востока. Температура днем 19-24°, местами ветрено. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, 18 сентября ночью без осадков, лишь на юго-востоке, днем в Украине, кроме северо-востока, местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в южных, восточных, днем и в Кировоградской и Днепропетровской областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 12-17°, в западных областях 8-13°; днем 19-24°, на высокогорье Карпат 13-18°.

На Киевщине

Ночью без осадков, днем по области местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 19-24°; в Киеве ночью 14-16°, днем 21-23°.