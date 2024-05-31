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Допомагала військам рф захопити Авдіївку: затримано російську інформаторку

Допомагала військам рф захопити Авдіївку: затримано російську інформаторку

Київ • УНН

 • 28606 перегляди

Служба безпеки затримала російську інформаторку, яка шпигувала за українськими силами оборони під час боїв за Авдіївку, надаючи розвіддані військам рф.

Служба безпеки затримала ще одну російську інформаторку, яка шпигувала за Силами оборони під час боїв за Авдіївку. Вона шпигувала за маршрутами руху та кількістю військових колон ЗСУ, які прямували на підсилення бойових позицій оборонців. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Проживаючи на території міста, зловмисниця фіксувала локації опорних пунктів та вогневих точок ЗСУ. Також вона шпигувала за маршрутами руху та кількістю військових колон, які прямували на підсилення бойових позицій оборонців Авдіївки,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що отримані розвіддані фігурантка месенджером передавала своїй сестрі - медику окупаційного угруповання рф, що брало участь у безперервних штурмах міста. Родичка фігурантки доповідала про одержані відомості воєнній розвідці країни-агресора. Рашисти використовували цю інформацію для планування бойових операцій із захоплення Авдіївки, з використанням штурмових груп, важкої артилерії та бомбардувальної авіації.

Згодом, коли у місті почалися активні бої, ворожа інформаторка виїхала до Кривого Рогу, де сподівалась "відсидітись" під виглядом переселенки. Там вона "залягла на дно" в орендованій квартирі, яку винаймала за соціальні виплати для переселенців.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігурантки, встановили місце, де вона ховалась від правосуддя, і затримали. Під час обшуку в тимчасовому помешканні інформаторки виявлено мобільний телефон з доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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