Помогала войскам рф захватить Авдеевку: задержана российская информаторша

Служба безопасности задержала еще одну российскую информаторшу, которая шпионила за Силами обороны во время боев за Авдеевку. Она шпионила за маршрутами движения и количеством военных колонн ВСУ, которые направлены на усиление боевых позиций защитников. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Проживая на территории города, злоумышленница фиксировала локации опорных пунктов и огневых точек ВСУ. Также она шпионила за маршрутами движения и количеством военных колонн, которые направлялись на усиление боевых позиций защитников Авдеевки, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что полученные разведданные фигурантка мессенджером передавала своей сестре - медику оккупационной группировки рф, участвовавшей в непрерывных штурмах города. Родственница фигурантки докладывала о полученных сведениях военной разведке страны-агрессора. Фашисты использовали эту информацию для планирования боевых операций по захвату Авдеевки, с использованием штурмовых групп, тяжелой артиллерии и бомбардировочной авиации.

Впоследствии, когда в городе начались активные бои, вражеская Информатор выехала в Кривой Рог, где надеялась "отсидеться" под видом переселенки. Там она "залегла на дно" в съемной квартире, которую снимала за социальные выплаты для переселенцев.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность фигурантки, установили место, где она скрывалась от правосудия, и задержали. Во время обыска во временном помещении информаторки обнаружен мобильный телефон с доказательствами ее разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

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