Домовилися продовжити роботу над документом щодо економічного партнерства: в ОП повідомили деталі зустрічі Зеленського та Венса

Президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом повідомив, що українські та американські команди домовилися продовжити роботу над підготовкою документа щодо економічного партнерства між країнами. Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво президента, передає УНН.

У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. У складі делегації також були: державний секретар Марко Рубіо та спецпредставник президента США з питань України та росії Кіт Келлог. Команди України та США домовилися продовжити роботу над підготовкою документа щодо економічного партнерства між країнами. Сторони обговорили низку ключових питань. Україна очікує на візит Кіта Келлога для зустрічей і глибшого вивчення та розуміння ситуації - йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі Зеленський наголосив, що "Україна готова рухатися максимально швидко до реального, гарантованого миру. Наша держава цінує те, що рішучість президента Дональда Трампа може допомогти зупинити війну й забезпечити справедливість і гарантії безпеки для України".

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Наша перша зустріч. Не остання, я впевнений. І те, що нам справді потрібно, – більше говорити, більше працювати й готувати план, як зупинити Путіна й закінчити війну. Ми дуже хочемо миру, але нам потрібні реальні гарантії безпеки. І ми продовжимо наші зустрічі та нашу роботу - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський подякував США за підтримку після зустрічі в п'ятницю з віцепрезидентом США Дж. Д. Венсом і закликав до більшого діалогу для припинення війни в Україні.

Президент Зеленський також заявляв, що драфт угоди з США стосується інвестицій, а не безпеки. Україна передала оновлений проєкт документа американській стороні 14 лютого.