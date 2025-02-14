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Договорились продолжить работу над документом по экономическому партнерству: в ОП сообщили детали встречи Зеленского и Вэнса

Договорились продолжить работу над документом по экономическому партнерству: в ОП сообщили детали встречи Зеленского и Вэнса

Киев  •  УНН

 • 5233 просмотра

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Во время встречи в Мюнхене президент Зеленский и вице-президент США Вэнс обсудили подготовку документа об экономическом партнерстве. Стороны также обсудили вопросы мира и гарантий безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом сообщил, что украинские и американские команды договорились продолжить работу над подготовкой документа по экономическому партнерству между странами. Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента, передает УНН.

В Мюнхене Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. В составе делегации также были: государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог. Команды Украины и США договорились продолжить работу над подготовкой документа по экономическому партнерству между странами. Стороны обсудили ряд ключевых вопросов. Украина ожидает визит Кита Келлога для встреч и более глубокого изучения и понимания ситуации 

- говорится в сообщении.

Во время встречи Зеленский отметил, что "Украина готова двигаться максимально быстро к реальному, гарантированному миру. Наше государство ценит то, что решимость президента Дональда Трампа может помочь остановить войну и обеспечить справедливость и гарантии безопасности для Украины".

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Наша первая встреча. Не последняя, я уверен. И то, что нам действительно нужно, - больше говорить, больше работать и готовить план, как остановить Путина и закончить войну. Мы очень хотим мира, но нам нужны реальные гарантии безопасности. И мы продолжим наши встречи и нашу работу 

- резюмировал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку после встречи в пятницу с вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом и призвал к большему диалогу для прекращения войны в Украине.

Президент Зеленский также заявлял, что драфт соглашения с США касается инвестиций, а не безопасности. Украина передала обновленный проект документа американской стороне 14 февраля.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
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