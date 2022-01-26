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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 72025 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Добова захворюваність на коронавірус в Одеській області становить 1319 осіб

Добова захворюваність на коронавірус в Одеській області становить 1319 осіб

Київ • УНН

 • 9359 перегляди

ОДЕСА. 26 січня. УНН. 1319 випадків коронавірусу офіційно зареєстровано в Одеській області за даними на 26 січня, 6 осіб померли, передає УНН з посиланням на дані Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА.

За весь час пандемії в Одеській області зафіксовано 252 051 випадок коронавірусу, 5696 осіб померли, 231 909 одужали, 10 024 - хворіють.

Вчора, нагадаємо, в регіоні зафіксовано 910 випадків ковіда, померли шестеро людей. Відзначимо, що на початку січня добова захворюваність коронавірусом в регіоні становила менше 100 осіб. У грудні максимальна добова захворюваність в регіоні досягала рівня 862 випадків.

У листопаді добова захворюваність в області трималася на рівні в півтори тисячі.

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