До наступного літа у Миколаєві планують відновити подачу питної води - ОВА
Київ • УНН
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про плани відновити водопостачання у Миколаєві до літа 2025 року. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив забезпечити фінансування та початок робіт з відновлення водогону.
До літа 2025 року у Миколаєві хочуть відновити подачу питної води. Про це зокрема заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За словами Кіма, вчора премʼєр-міністр Денис Шмигаль відвідав Миколаїв та доручив відновити забезпечення міста водою орієнтовно до літа 2025 року.
Головне - це вода. Водогін. Зараз є не тільки доручення президента, ай доручення прем'єра щодо коштів на фінансування і старту роботи. Щоб ми літом 2025 року були вже з чистою водою
Крім того, було порушено ще низка важливих для Миколаївщини питань. Зокрема, щодо відновлення двох обʼєктів у Снігурівській громаді та одного – у Миколаєві.
Також на наразі за участі прем'єра йшлось про не застосування відключень електроенергії у Южноукраїнську, у разі повернення групових планових відключень.
Крім того, оглянули стан обʼєктів критичної інфраструктури. Роботи по по основним завданням - завершено. По фортифікаціям теж. Нам вдалося повернути частину коштів до бюджету
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна досягла попередніх домовленостей з Європейським інвестиційним банком щодо залучення донорських коштів на будівництво водозабору з річки Південний Буг і магістрального водогону до Миколаєва.