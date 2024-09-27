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До наступного літа у Миколаєві планують відновити подачу питної води - ОВА

До наступного літа у Миколаєві планують відновити подачу питної води - ОВА

Київ • УНН

 • 14010 перегляди

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про плани відновити водопостачання у Миколаєві до літа 2025 року. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив забезпечити фінансування та початок робіт з відновлення водогону.

До літа 2025 року у Миколаєві хочуть відновити подачу питної води. Про це зокрема заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

За словами Кіма, вчора премʼєр-міністр Денис Шмигаль відвідав Миколаїв та доручив відновити забезпечення міста водою орієнтовно до літа 2025 року. 

Головне - це вода. Водогін. Зараз є не тільки доручення президента, ай доручення прем'єра щодо коштів на фінансування і старту роботи. Щоб ми літом 2025 року були вже з чистою водою

- заявив голова Миколаївської ОВА. 

Крім того, було порушено ще низка важливих для Миколаївщини питань. Зокрема, щодо відновлення двох обʼєктів у Снігурівській громаді та одного – у Миколаєві.

Також на наразі за участі прем'єра йшлось про не застосування відключень електроенергії у Южноукраїнську, у разі повернення групових планових відключень.  

Крім того, оглянули стан обʼєктів критичної інфраструктури. Роботи по по основним завданням - завершено. По фортифікаціям теж. Нам вдалося повернути частину коштів до бюджету

- підсумував Віталій Кім. 

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна досягла попередніх домовленостей з Європейським інвестиційним банком щодо залучення донорських коштів на будівництво водозабору з річки Південний Буг і магістрального водогону до Миколаєва.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоПолітика
yevropeiskyi-investytsiinyi-bankЄвропейський інвестиційний банк
vitalii-kimВіталій Кім
ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль
mykolaivМиколаїв

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