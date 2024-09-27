До наступного літа у Миколаєві планують відновити подачу питної води - ОВА

До літа 2025 року у Миколаєві хочуть відновити подачу питної води. Про це зокрема заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

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За словами Кіма, вчора премʼєр-міністр Денис Шмигаль відвідав Миколаїв та доручив відновити забезпечення міста водою орієнтовно до літа 2025 року.

Головне - це вода. Водогін. Зараз є не тільки доручення президента, ай доручення прем'єра щодо коштів на фінансування і старту роботи. Щоб ми літом 2025 року були вже з чистою водою