До следующего лета в Николаеве планируют восстановить подачу питьевой воды - ОВА

К лету 2025 года в Николаеве хотят восстановить подачу питьевой воды. об этом в частности заявил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По словам Кима, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль посетил Николаев и поручил восстановить обеспечение города водой ориентировочно к лету 2025 года.

Главное - это вода. Водопровод. Сейчас есть не только поручение президента, но и поручение премьера относительно средств на финансирование и старта работы. Чтобы мы летом 2025 года были уже с чистой водой - заявил председатель Николаевской ОГА.

Кроме того, был затронут еще ряд важных для Николаевщины вопросов. В частности, по восстановлению двух объектов в Снигиревской громаде и одного - в Николаеве.

Также на сейчас с участием премьера речь шла о не применении отключений электроэнергии в Южноукраинске, в случае возвращения групповых плановых отключений.

Кроме того, осмотрели состояние объектов критической инфраструктуры. Работы по основным задачам - завершены. По фортификациям тоже. Нам удалось вернуть часть средств в бюджет - подытожил Виталий Ким

Напомним,

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина достигла предварительных договоренностей с Европейским инвестиционным банком по привлечению донорских средств на строительство водозабора из реки Южный Буг и магистрального водопровода до Николаева.