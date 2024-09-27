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До следующего лета в Николаеве планируют восстановить подачу питьевой воды - ОВА

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27 сентября 2024, 13:21  •  3718 просмотра

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Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил о планах восстановить водоснабжение в Николаеве до лета 2025 года. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обеспечить финансирование и начало работ по восстановлению водопровода.

К лету 2025 года в Николаеве хотят восстановить подачу питьевой воды. об этом в частности заявил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По словам Кима, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль посетил Николаев и поручил восстановить обеспечение города водой ориентировочно к лету 2025 года. 

Главное - это вода. Водопровод. Сейчас есть не только поручение президента, но и поручение премьера относительно средств на финансирование и старта работы. Чтобы мы летом 2025 года были уже с чистой водой

- заявил председатель Николаевской ОГА. 

Кроме того, был затронут еще ряд важных для Николаевщины вопросов. В частности, по восстановлению двух объектов в Снигиревской громаде и одного - в Николаеве.

Также на сейчас с участием премьера речь шла о не применении отключений электроэнергии в Южноукраинске, в случае возвращения групповых плановых отключений.  

Кроме того, осмотрели состояние объектов критической инфраструктуры. Работы по основным задачам - завершены. По фортификациям тоже. Нам удалось вернуть часть средств в бюджет

- подытожил Виталий Ким 

Напомним,

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина достигла предварительных договоренностей с Европейским инвестиционным банком по привлечению донорских средств на строительство водозабора из реки Южный Буг и магистрального водопровода до Николаева.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Обществополитика
yevropeiskii-investitsionnii-bankЕвропейский инвестиционный банк
vitalii-kimВиталий Ким
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
nikolaevНиколаев