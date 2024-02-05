До Києва з візитом прибув глава МЗС Португалії
Київ • УНН
Міністри закордонних справ та освіти Португалії прибули до України з дводенним візитом, щоб підтвердити свою підтримку відновленню України та обговорити допомогу у боротьбі з російською агресією.
Міністр закордонних справ Португалії Жоао Гомеш Кравіньо прибув з дводенним візитом до України. Про це португальський урядовець повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х, передає УНН.
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Він також розповів, що прибув до України не один, а зі своїм колегою міністром освіти Португалії.
Приємно знову опинитися в Києві, цього разу разом із моїм колегою, міністром освіти Жоао Коштою, щоб підтвердити нашу підтримку відновлення України
За його словами, на порядку денному – війна та відновлення України.
Португалія підтвердила готовність долучитися до підготовки пілотів України на F-16 - Зеленський24.08.23, 15:09 • 552694 перегляди
Нагадаємо
Міністр оборони України обговорив зі своїм португальським колегою підготовку українського персоналу для винищувачів F-16 та іншу допомогу для протидії російській агресії.