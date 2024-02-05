В Киев с визитом прибыл глава МИД Португалии

Министр иностранных дел Португалии Жоао Гомеш Кравиньо прибыл с двухдневным визитом в Украину. Об этом португальский чиновник сообщил на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Он также рассказал, что прибыл в Украину не один, а со своим коллегой министром образования Португалии.

Приятно снова оказаться в Киеве, на этот раз вместе с моим коллегой, министром образования Жоао Коштой, чтобы подтвердить нашу поддержку восстановления Украины - написал чиновник.

По его словам, на повестке дня - война и восстановление Украины.

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Напомним

Министр обороны Украины обсудил со своим португальским коллегой подготовку украинского персонала для истребителей F-16 и другую помощь для противодействия российской агрессии.