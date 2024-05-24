До Києва приїхала маршалок польського Сенату
Київ • УНН
Маршалок Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська прибула до Києва з офіційним візитом 24 травня з метою зміцнення українсько-польських відносин.
У п'ятницю, 24 травня, в Україну з візитом прибула маршалок Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська. Про це повідомила у Facebook віцеспікерка ВРУ Олена Кондратюк, передає УНН.
В Україну з офіційним візитом прибула Маршалок Сенату Республіки Польща Малгожата Кідава-Блонська. Зустріла пані Спікерку на Київському вокзалі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та зміцнення українсько-польських стосунків
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