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До Києва приїхала маршалок польського Сенату

До Києва приїхала маршалок польського Сенату

Київ • УНН

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Маршалок Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська прибула до Києва з офіційним візитом 24 травня з метою зміцнення українсько-польських відносин.

У п'ятницю, 24 травня, в Україну з візитом прибула маршалок Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська. Про це повідомила у Facebook віцеспікерка ВРУ Олена Кондратюк, передає УНН.

В Україну з офіційним візитом прибула Маршалок Сенату Республіки Польща Малгожата Кідава-Блонська. Зустріла пані Спікерку на Київському вокзалі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та зміцнення українсько-польських стосунків

- написала віцеспікерка ВРУ.

У Польщі розглядають можливість збивати російські ракети над Україною поблизу кордонів23.05.24, 09:09 • 19559 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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