В Киев приехала маршалок польского Сената

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Маршалок Сената Польши Малгожата Кидава-Блонская прибыла в Киев с официальным визитом 24 мая с целью укрепления украинско-польских отношений.
Шпионил за Силами обороны в самых горячих точках Донетчины: задержан информатор рф
Служба безопасности Украины задержала российского информатора, который шпионил за подразделениями Вооруженных сил Украины, воюющими в горячих точках Донецкой области.
путин обсудит с лукашенко вторую фазу ядерных учений россии с участием белорусских военных
путин, в ходе визита в белоруссию намерен обсудить с самопровозглашенным президентом александром лукашенко вопросы "безопасности", а также ядерных учений россии с участием белорусских военных.
Китай провел имитацию ракетных ударов и отправил бомбардировщики вблизи Тайваня
Китай провел имитацию ракетных ударов и отправил бомбардировщики с боевыми ракетами вблизи Тайваня, проверяя свою способность захватить контроль над ключевыми районами в рамках двухдневных военных учений вокруг острова.
В течение суток на фронте зафиксировано 113 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки произошло 113 боевых столкновений между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами на разных участках фронта, во время которых украинские войска успешно отбили многочисленные российские атаки и нанесли противнику значительные потери.
Греция изучает новые и старые запросы Украины о военной помощи - СМИ
Греция изучает старые и новые запросы Украины на военную помощь, включая ракеты, зенитные системы, истребители и боеприпасы, гарантируя при этом, что это не будет иметь негативного влияния на способность ее собственных вооруженных сил.
Уже 11 тысяч человек эвакуированы в Харьковской области из трех районов
11 018 человек эвакуированы из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковской области из-за усиления вражеских обстрелов.
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
НАБУ подозревает бывшего министра Николая Сольского в незаконной помощи бойцам АТО приватизировать землю, которая якобы принадлежала Национальной аграрной академии наук, несмотря на решение Верховного суда о том, что эта земля не имела отношения к НААНУ.
Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
Байден, вероятно, пропустит Саммит мира в Швейцарии, чтобы принять участие в сборе средств для своей кампании в Калифорнии с участием таких знаменитостей, как Джордж Клуни и Джулия Робертс.
Женщина пострадала из-за вечернего вражеского обстрела Харькова, в области за сутки 9 погибших - ОВА
В результате вечернего вражеского удара по Харькову была ранена женщина, по всей области сообщалось о повреждении зданий и инфраструктуры.