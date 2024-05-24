В Киев приехала маршалок польского Сената

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Байден, вероятно, пропустит Саммит мира в Швейцарии, чтобы принять участие в сборе средств для своей кампании в Калифорнии с участием таких знаменитостей, как Джордж Клуни и Джулия Робертс.